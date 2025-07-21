Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 21 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

Київщина: БпЛА — курсом на Бориспіль, Глеваху, Васильків, Бровари, Київ.

Черкащина: БпЛА — курсом на Золотоношу, Балаклею, Чорнобай, Монастирище.

Житомирщина: БпЛА — повз Андрушівку, курсом на Вінниччину.

Кіровоградщина: БпЛА — повз Кам’янець, Компаніївку, курсом на захід.

Вінниччина: БпЛА — в районі Шаргорода, Погребища, Хмільника.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.