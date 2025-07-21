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В Україні оголошували масштабну тривогу: причини
У ніч проти 21 липня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російських МіГ-31К.
У ніч проти 21 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу російського ракетного удару.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що в Росії у небо підняли літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».
Моніторингові канали повідомляють, що ракетного удару було завдано в районі міста Ірпінь.
Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Ми раніше інформували, що РФ масовано атакувала Павлоград Дніпропетровської області.