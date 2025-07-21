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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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469
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1 хв

В Україні оголошували масштабну тривогу: причини

У ніч проти 21 липня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російських МіГ-31К.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Міг-31К

Міг-31К / © Defence express

У ніч проти 21 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу російського ракетного удару.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що в Росії у небо підняли літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

Моніторингові канали повідомляють, що ракетного удару було завдано в районі міста Ірпінь.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Ми раніше інформували, що РФ масовано атакувала Павлоград Дніпропетровської області.

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