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Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95
Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли з аеродрому в Мурманській області.
У Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Про це повідомляють Повітряні сили.
«Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому „Оленья“ (Мурманська область, РФ)!» — йдеться у повідомленні.
Військові також повідомляють про атаку великої кількості ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакувала Павлоград Дніпропетровської області.
Ми раніше інформували, що обстріли України свідчать, що Росія надсилає світові, і зокрема США, послання, що вона не збирається зупинятися.