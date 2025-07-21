ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
907
Час на прочитання
1 хв

Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли з аеродрому в Мурманській області.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95

Бомбардувальник Ту-95 / © Janes.com

У Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили.

«Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому „Оленья“ (Мурманська область, РФ)!» — йдеться у повідомленні.

Військові також повідомляють про атаку великої кількості ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакувала Павлоград Дніпропетровської області.

Ми раніше інформували, що обстріли України свідчать, що Росія надсилає світові, і зокрема США, послання, що вона не збирається зупинятися.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie