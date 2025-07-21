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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС взлетели с аэродрома в Мурманской области.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бомбардировщик Ту-95

Бомбардировщик Ту-95

В России в ночь на 21 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом сообщают воздушные силы.

«Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома „Оленья“ (Мурманская область, РФ)!» — говорится в сообщении.

Военные также сообщают об атаке большого количества ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что РФ массированно атаковала Павлоград. Днепропетровской области.

Мы ранее информировали, что обстрелы Украины свидетельствуют, что Россия посылает миру, и в частности США, послание, что она не собирается останавливаться.

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