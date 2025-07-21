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Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС взлетели с аэродрома в Мурманской области.
В России в ночь на 21 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом сообщают воздушные силы.
«Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома „Оленья“ (Мурманская область, РФ)!» — говорится в сообщении.
Военные также сообщают об атаке большого количества ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что РФ массированно атаковала Павлоград. Днепропетровской области.
Мы ранее информировали, что обстрелы Украины свидетельствуют, что Россия посылает миру, и в частности США, послание, что она не собирается останавливаться.