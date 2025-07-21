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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине объявляли масштабную тревогу: причины

В ночь на 21 июля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Миг-31К

Миг-31К / © Defence express

В ночь на 21 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российского ракетного удара.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

В сообщении указывается, что в России в небо подняли самолеты МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал».

Мониторинговые каналы сообщают, что ракетный удар был нанесен в районе города Ирпень.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 21 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Мы ранее информировали, что РФ массированно атаковала Павлоград Днепропетровской области.

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