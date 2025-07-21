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- Украина
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В Украине объявляли масштабную тревогу: причины
В ночь на 21 июля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К.
В ночь на 21 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российского ракетного удара.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
В сообщении указывается, что в России в небо подняли самолеты МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал».
Мониторинговые каналы сообщают, что ракетный удар был нанесен в районе города Ирпень.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 21 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Мы ранее информировали, что РФ массированно атаковала Павлоград Днепропетровской области.