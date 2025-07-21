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В Харькове ночью раздались взрывы
Город атакуют вражеские БПЛА.
В ночь на 21 июля в Харькове раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
«В городе прогремели четыре взрыва — как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!» — говорится в сообщении.
В ОВА сообщили, что оккупанты ударили тремя БпЛА типа «Шахед» по Киевскому району Харькова.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российского ракетного удара.
Мы ранее информировали, что в России в ночь на 21 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.