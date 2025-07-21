У Харкові вночі пролунали вибухи

Робота сил ППО / © Getty Images

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У ніч проти 21 липня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«У місті пролунали чотири вибухи — як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!» — йдеться у повідомленні.

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В ОВА повідомили, що окупанти вдарили трьома БпЛА типу «Шахед» по Київському району Харкова.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу російського ракетного удару.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.