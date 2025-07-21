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- Війна
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У Харкові вночі пролунали вибухи
Місто атакують ворожі БпЛА.
У ніч проти 21 липня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
«У місті пролунали чотири вибухи — як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!» — йдеться у повідомленні.
В ОВА повідомили, що окупанти вдарили трьома БпЛА типу «Шахед» по Київському району Харкова.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу російського ракетного удару.
Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.