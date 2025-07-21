Европа и Иран договорились возобновить ядерные переговоры

Флаг Ирана / © Reuters

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Германия, Великобритания, Франция и Иран согласились возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

Об этом сообщают иранские СМИ, а также агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник в ФРГ, передает DW .

По данным источников, в настоящее время идет согласование технических деталей, в частности, даты и места проведения будущих переговоров. По предварительной информации, встреча может состояться на следующей неделе.

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СМИ отмечают, что переговоры будут проходить на уровне замминистров иностранных дел.

До этого, 18 июля, министры иностранных дел Ирана, Германии, Великобритании и Франции, а также Верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас провели совместный телефонный разговор.

В ходе обсуждения европейские дипломаты предупредили, что санкции ООН против Ирана, временно приостановленные в рамках ядерного соглашения 2015 года, могут быть вновь введены. Это произойдет, если до конца августа переговоры между Тегераном и Вашингтоном не будут возобновлены или не принесут конкретного результата.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение ноги во время недавнего израильского удара по месту проведения заседания Высшего совета национальной безопасности .

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Мы ранее информировали, что Израиль готовится к новой войне с Ираном из-за ядерной программы .