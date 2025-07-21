Європа та Іран домовилися поновити ядерні перемовини

Прапор Ірану / © Reuters

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Німеччина, Велика Британія, Франція та Іран погодилися відновити перемовини щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляють іранські ЗМІ, а також агенція AFP з посиланням на дипломатичне джерело у ФРН, передає DW.

За даними джерел, наразі триває узгодження технічних деталей, зокрема дати та місця проведення майбутніх переговорів. За попередньою інформацією, зустріч може відбутися вже наступного тижня.

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ЗМІ зазначають, що перемовини проходитимуть на рівні заступників міністрів закордонних справ.

До цього, 18 липня, міністри закордонних справ Ірану, Німеччини, Великої Британії та Франції, а також Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас провели спільну телефонну розмову.

Під час обговорення європейські дипломати попередили, що санкції ООН проти Ірану, які були тимчасово призупинені в межах ядерної угоди 2015 року, можуть бути знову введені. Це станеться, якщо до кінця серпня перемовини між Тегераном і Вашингтоном не будуть поновлені або не дадуть конкретного результату.

Раніше повідомлялося, що президент Ірану Масуд Пезешкіан отримав поранення ноги під час нещодавнього ізраїльського удару по місцю проведення засідання Вищої ради національної безпеки.

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Ми раніше інформували, що Ізраїль готується до нової війни з Іраном через ядерну програму.