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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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604
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Росія здійснює черговий ракетно-дроновий удар по Україні

У ніч на 21 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота ППО

Робота ППО / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 21 липня завдають по Україні масованого ракетно-дронового удару.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що під дроновим ударом опинились міста Харків та Київ.

Крім того, повідомляється про пуски ракет «Клібр» з акваторії Чорного моря, а також Х-101 бортами Ту-95МС з території Пензенської області РФ.

В ОВА повідомили, що окупанти вдарили трьома БпЛА типу «Шахед» по Київському району Харкова.

Також раніше повідомлялося, у Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

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