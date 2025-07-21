Росія здійснює черговий ракетно-дроновий удар по Україні

Робота ППО / © Associated Press

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Російські загарбники в ніч проти 21 липня завдають по Україні масованого ракетно-дронового удару.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що під дроновим ударом опинились міста Харків та Київ.

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Крім того, повідомляється про пуски ракет «Клібр» з акваторії Чорного моря, а також Х-101 бортами Ту-95МС з території Пензенської області РФ.

В ОВА повідомили, що окупанти вдарили трьома БпЛА типу «Шахед» по Київському району Харкова.

Також раніше повідомлялося, у Росії в ніч проти 21 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.