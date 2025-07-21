Астрологічний прогноз на 21 липня

Трясовина / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли, щоб не поринути в депресію, необхідно протягом дня підтримувати себе в хорошому настрої.

Символ дня: трясовина.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: хризопраз, жадеїт, жовтий нефрит.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому зволікати з їх лікуванням не можна.

Харчування дня: харчуватись необхідно помірно, м’ясо потрібно замінити рибою.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: потрібно збирати коренеплоди на тривале зберігання, сушити яблука та абрикоси.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни ночі можуть попереджати про небезпеку — не варто їх ігнорувати.

Табу дня: необхідно відмовитись від ризику.

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Цитата дня: «Якщо ти не поспішатимеш, то все будеш бачити чітко, у поспіху людина діє сліпо і нерозсудливо» (Тіт Лівій).

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