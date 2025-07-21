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Ночью российская армия массированно атаковала Украину: Польша отреагировала
Во время ночного российского удара по Украине соседняя Польша подняла в воздух собственную авиацию.
Ночью на понедельник, 21 июля, соседняя Польша подняла авиацию из-за ударов Российской Федерации по Украине.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
"Ночью дальнобойные самолеты Российской Федерации в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В ответ на эту агрессивную активность и с учетом безопасности Польши были немедленно начаты все процедуры, направленные на усиление защиты польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности. Польские и военные силы союзников следят за ситуацией и, при необходимости, готовы к реагированию, отметили в Командовании.
Военные отмечают, что все эти меры направлены на безопасность на территориях, граничащих с Украиной.
Напомним, этой ночью Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Украине. Военные сообщали о пусках ракет «Клибр» из акватории Черного моря, а также – Х-101 бортами Ту-95МС с территории Пензенской области РФ.
Этой ночью россияне массированно ударили по Прикарпатью . Последствия фиксируют и в Ивано-Франковске и в населенных пунктах области. Кроме того, под ударом находились Киев и область, а также Харьков.