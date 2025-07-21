День ангела 21 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 июля, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 21 июля

21 июля 2025 поздравьте с именинами Георгия, Евгения, Ивана, Петра, Романа, Семена, Федора, Анну.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится тружеником и настоящим бойцом по жизни.

Евгений — древнегреческое имя, переводится как “благородный”. В детстве спокойный, теплый. Во взрослом возрасте становится несколько медленным, но трудолюбивым.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, целеустремленным.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве немного наивный, отзывчивый. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором, уверенным в себе.

Роман — латинское имя, переводится как «”римский гражданин”. В детстве импульсивный, энергичный. Во взрослом возрасте становится непредсказуемым, имеет много любовных связей.

Семен — древнееврейские корни, толкуется как “услышанный Богом в молитве”. В детстве искренний, хороший друг. Во взрослом возрасте становится внимательным и добрым.

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Федор — древнегреческое происхождение, означает “подарок Бога”. В детстве нежный, тихий. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, настоящим философом.

Анна — древнееврейское имя, переводится как “благая”. В детстве коммуникабельна, дружелюбна. Во взрослом возрасте становится уязвимой, часто идет напролом.

День ангела 21 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 июля — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегая от всего злого и помогая осуществлять самые заветные мечты. Желаю крепкого здоровья, радости в сердце и светлых моментов на каждый день.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда сопровождает тебя на жизненном пути, дарит покой, вдохновение и веру в лучшее. Желаю счастья, тепла и безграничной любви в душе.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел всегда защищает, подсказывает верный путь и вдохновляет на добрые дела. Желаю гармонии в душе, уверенности в завтрашнем дне и щедрых подарков судьбы.

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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель никогда не покидает тебя, дарит покой и поддержку в любой ситуации. Желаю, чтобы жизнь была наполнена светом, радостью и незабываемыми мгновениями.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от бед и невзгод, а каждый новый день приносит мир, тепло и вдохновение. Желаю осуществления лучших мечтаний и подлинного счастья.