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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

День ангела 21 липня: кого та як вітати з іменинами

21 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 21 липня, день ангела

Який сьогодні, 21 липня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 21 липня

21 липня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Євгена, Івана, Петра, Романа, Семена, Федора, Ганну.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає трудівником і справжнім бійцем по життю.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородний”. В дитинстві спокійний, теплий. В дорослому віці стає дещо повільним, але працьовитим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві трохи наївний, чуйний. В дорослому віці стає непоганим організатором, впевненим у собі.

Роман — латинське ім’я, перекладається як “римський громадянин”. В дитинстві імпульсивний, енергійний. В дорослому віці стає непередбачуваним, має багато любовних зв’язків.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві щирий, хороший друг. В дорослому віці стає уважним і добрим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим в собі, справжнім філософом.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві комунікабельна, приязна. В дорослому віці стає вразливою, часто йде напролом.

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усього злого і допомагаючи здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці та світлих моментів на кожен день.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди супроводжує тебе на життєвому шляху, дарує спокій, натхнення та віру у краще. Бажаю щастя, тепла і безмежної любові у душі.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди захищає, підказує правильний шлях і надихає на добрі справи. Бажаю гармонії в душі, впевненості у завтрашньому дні і щедрих подарунків долі.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель ніколи не залишає тебе, дарує спокій і підтримку у будь-якій ситуації. Бажаю, щоб життя було наповнене світлом, радістю і незабутніми митями.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а кожен новий день приносить мир, тепло і натхнення. Бажаю здійснення найкращих мрій і справжнього щастя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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