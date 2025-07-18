Умеров стал секретарем СНБО: Зеленский дал ему три задания

Рустем Умеров / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета по нацбезопасности и обороне.

Как сообщил Зеленский, они уже обсудили самые важные вопросы.

«Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах», — говорится в сообщении президента.

Реклама

Зеленский назвал три задания Умерову для выполнения:

Первое — продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров.

Второе — проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать задерживаемое, а также значительно укрепить формат технологической Ставки. Нужна четкая координация и полное исполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины.

Третье — активизировать переговорный трек. В настоящее время продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня уволил секретаря СНБО Александра Литвиненко, а на его место назначил экс-министра обороны Рустема Умерова. Соответствующие указы №495/2025 и №496/2025 уже есть на сайте офиса президента.

Реклама

Умеров был главой Минобороны с сентября 2023 года. 17 июля его уволили и назначили на эту должность экс-премьера Дениса Шмыгаля. Шмыгаль стал новым министром обороны.

Парламент 17 июля назначил Юлию Свириденко премьер-министром.