Вероятная отставка Умерова: кто может стать новым главой Минобороны

Реклама

Президент Владимир Зеленский предположил, что вскоре вероятны «серьезные перестановки в Кабмине» Глава государства не исключает, что нынешний министр обороны Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой.

В свою очередь нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин объяснил, кто может стать новым главой Минобороны. Об этом депутат сказал в интервью Radio NV.

«Такие люди есть, безусловно. У нас законодательство запрещает назначать военного на должность министра обороны, например. Но оно на самом деле запрещает назначать военных и на должности заместителей. Но мы уже делаем вид, что ничего не происходит», — говорит Рахманин.

Реклама

Он признал, что по инициативе президента таких военных с погонами назначают в Министерство обороны.

По его мнению, генерал Иван Гаврилюк, убранный с должности первого заместителя Умерова, полностью соответствовал бы этим критериям.

Иван Гавртлюк / © Рустем Умеров

«Я, например, огромный потенциал вижу у еще одного военного, действующего заместителя Министра обороны — Евгения Мойсюка. По-разному к нему относятся, это вопросы. Но то, что он разбирается в вопросах, с которыми сталкивается — 100%», — рассуждает депутат.

Евгений Мойсюк

С гражданских хорошим кандидатом в должности главы Минобороны Рахманин называет Игоря Фоменко — заместителя министра экономики, который был «куратором военных вопросов» в Министерстве экономики.

Реклама

Игорь Фоменко / © РБК-Украина

«Вот такие люди, на мой взгляд, нужны. Специальные, опытные, компетентные, которые смогут наладить эффективный организационный процесс, хорошо разбирающиеся и в военной тематике, и в законодательной базе, и не боящиеся брать на себя ответственность. Но еще раз говорю: это не значит, что эти люди идеальны. Вот вы меня спросили, я „на глазок“ сказал; если подумаю, могу найти еще кого-нибудь. А у нас ищут не по этому принципу. У нас рассматривали совершенно разные кандидатуры», — отмечает нардеп.

Рахманин признал, что среди кандидатур в должности главы Минобороны действительно фигурировала фамилия главы СБУ Малюка.

Василий Малюк / © СБУ

«Но это уже достаточно давняя история, просто до СМИ долетело то, что рассматривалось раньше», — пояснил он.

Также рассматривали кандидатуру действующего министра внутренних дел Игоря Клименко.

Реклама

Игорь Клименко / © МВД

«Ведь считалось, что там процессы налажены лучше, чем в Минобороны. И думали, что он экстраполирует, масштабирует то, что делал в МВД, в Минобороны. Но от этой идеи тоже отказались по разным причинам», — отметил депутат.

Раньше мы писали, кто может возглавить новый Кабмин и когда ожидать решения.

Также в СМИ узнали, каких министров могут уволить, кроме Умерова.