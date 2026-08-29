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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Красивая блондинка: Лили Рейнгарт в цветочной мини-юбке продемонстрировала стройные ноги

Актриса попала в объективы папарацци в романтичном летнем образе.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт / © Getty Images

Папарацци запечатлели американскую актрису Лили Рейнгарт во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Девушка выглядела красиво и романтично. На ней был белый укороченный топ, открывавший ее плоский живот. Сверху Лили надела короткий розовый кардиган с рукавами до локтей. Он был украшен вышитой композицией из разноцветных цветов на плече.

Лили Рейнгарт / © Getty Images

Лили Рейнгарт / © Getty Images

Верх актриса сочетала с белой мини-юбкой с нежным цветочным принтом в розовых, желтых, голубых и зеленых оттенках. Короткая длина прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.

Рейнгарт обула розовые атласные мули с ремешками и на шпильках. В руке она несла лаконичную бежевую сумку с короткой ручкой.

Лили собрала свои светлые волосы в хвост с локонами и украсила его большим черным бантом. Образ завершили серьги-гвоздики, кольца и нежный макияж с черными стрелками и помадой приглушенного ягодного оттенка.

Ее аутфит получился женственным, романтичным и немного кокетливым — в популярном стиле coquette.

Напомним, Лили Рейнгарт на ужине Armani Beauty в рамках Венецианского кинофестиваля появилась в эффектном наряде от Giorgio Armani.

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