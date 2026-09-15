«Стыдно и отвратительно»: генерал США жестко высказался о Трампе и «энергетическом перемирии»

Бен Годжес / © скриншот с видео

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Россия, вероятно, не будет придерживаться энергетического соглашения, предложенного Украине и РФ президентом США Дональдом Трампом. В то же время бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Годжес призвал Европу теснее объединяться на фоне российской агрессии.

Об этом генерал в отставке заявил в интервью TVP World .

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Годжес подчеркнул, что не ожидает от Москвы выполнения подобных договоренностей.

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«Я совершенно не верю, что Россия придерживается какого-либо подобного соглашения», — заявил Годжес в интервью.

Он также отметил, что не видит «никаких доказательств» готовности Трампа помогать Украине. Кроме того, генерал в отставке остается «очень скептическим» по поводу того, что Россия согласится соблюдать любое перемирие.

"Россия уже ведет войну против нас, против Запада, а ее главной целью является Европа", - отметил Годжес, комментируя недавний удар по украинскому поезду вблизи польской границы.

По его мнению, подобные действия России становятся возможными из-за отсутствия достаточной ответственности за содеянное в Украине. Он предупредил, что без должной реакции ситуация может ухудшиться.

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«То, что они делают, безрассудно и очень опасно, и они делают все возможное, чтобы заполнить то пространство, которое мы им предоставляем. (…) Когда для них нет реальных, существенных последствий, это и есть то пространство. В какой-то момент они зайдут слишком далеко и мы столкнемся с ситуацией, которая приведет к гибели людей. Мы должны не допустить, чтобы это когда-нибудь произошло», — подчеркнул Годжес.

Генерал в отставке также заявил, что у президента США было достаточно возможностей обратиться к Путину и призвать его прекратить агрессивные действия.

«Мне это стыдно и отвратительно, но я не думаю, что этот американский президент что-нибудь такое сделает», — заметил Годжес.

В то же время, он убежден, что совокупный потенциал Европы и ее партнеров, в частности Украины, значительно превышает возможности России.

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«Так что европейцам придется теснее сотрудничать. Если они смогут объединиться, то Россия не решится делать то, что сейчас делает», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие .

Мы ранее информировали, что Путин не заинтересован в такой договоренности до наступления зимы, поскольку рассчитывает использовать удары по украинской энергетике как рычаг давления на Киев .

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