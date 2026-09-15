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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1286
Время на прочтение
1 мин

Путин отказывается от энергетического перемирия, ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 15 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

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Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 сентября 2026 года:

  • Путин отказывается от энергетического перемирия: в FT раскрыли детали Читать далее –>

  • США ударили санкциями по одному из крупнейших банков России: какая причина Читать далее –>

  • Киев атаковали утром: дрон попал в АЗС, пострадавший в тяжелом состоянии .

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Трамп выставил счет странам, за «разблокировку» Ормузского пролива Читать далее –>

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