Восточный циклон принесет в Украину грозы и ливни: синоптики предупредили о непогоде 15 сентября

Осень / иллюстративное фото / © unsplash.com

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Во вторник, 15 сентября, синоптическая обстановка в Украине будет контрастной и изменчивой из-за постепенного отхода циклона и смены воздушных масс.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что сентябрь достигает своего пика. По её словам, во вторник, 15 сентября, погода в Украине будет динамичной и разнообразной: ожидаются ветер, дожди, а также солнечные прояснения. Из-за восточного циклона осадки наиболее вероятны на востоке, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Небольшой дождь также возможен на западе и местами в центральных и северных регионах. На остальной территории сохранится сухая и солнечная погода.

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В большинстве областей дневная температура составит комфортные +18…+23. Немного прохладнее будет только на северо-востоке и востоке — в пределах +14…+18. В целом неделя обещает быть тёплой, с минимальным количеством осадков.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 15 сентября, покидая страну, циклонический вихрь откроет путь потоку северного воздуха.

«Облачность постепенно уменьшится, солнечных прояснений станет больше, значительных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 7–12º, днём 17–22º», — прогнозирует метеоролог.

Он отмечает, что в период с 16 по 20 сентября в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада. Благодаря ему в Украину придет сухое, теплое и солнечное бабье лето. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

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В свою очередь, метеоролог Игорь Кибальчич также прогнозирует ночные дожди в восточных областях, местами возможны грозы. По его словам, днем небольшие кратковременные осадки ожидаются в западных и северо-западных регионах. На остальной территории существенных осадков не предвидится. На западе местами возможен туман.

Ветер будет северным и северо-западным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 15 сентября ожидается переменная облачность.

«В восточных, ночью и в большинстве южных, центральных и Сумской областях — умеренные, местами сильные дожди, кое-где грозы; на остальной территории без осадков, только в западных областях днем местами небольшой дождь», — прогнозируют синоптики.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха днём составит от +17 до +23 градусов тепла.

Погода в Украине 15 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 15 сентября.

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