Три знака Зодиака, которым сентябрь может принести большой шанс

Знаки зодиака

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Сентябрь начинается с довольно противоречивой астрологической картины .

С одной стороны, 1 сентября Марс образует напряженный аспект с Сатурном, поэтому спешка и попытки силой ускорить события могут не дать желаемого результата.

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С другой – Юпитер в Леве формирует гармоничный тригон с Сатурном в Овне.

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Именно этот аспект может стать одной из главных положительных тем в начале месяца.

В астрологии Юпитер символизирует расширение, новые возможности, удачу, развитие и способность увидеть перспективу.

Сатурн связывается с дисциплиной, ответственностью, структурой и долгосрочными результатами.

Поэтому их благоприятная связь может символизировать не случайный подарок судьбы, а возможность, имеющая потенциал остаться надолго .

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Особенно перспективно начало сентября может быть для трех знаков Зодиака.

Лев

Для Львов сентябрь может начаться с ощущения, что горизонт наконец-то расширяется.

Юпитер находится непосредственно в их знаке, а это в астрологии традиционно связывают с ростом уверенности, появлением возможностей и желанием двигаться к большей цели.

В начале месяца Львы могут получить предложение, которое сначала будет казаться незначительным.

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Но именно она способна стать началом большего профессионального или личного этапа.

Это может быть:

новый проект;

приглашение к сотрудничеству;

предложение работы;

возможность заявить о своих способностях;

поддержка человека, имеющего нужные связи;

шанс реализовать долго откладываемую идею.

Главное для Льва – не ждать, что удача сделает все сама.

Сатурн просит структуры.

Если открывается дверь, придется решить, готовы ли вы действительно ими воспользоваться.

Овен

Для Овнов начало сентября может стать моментом, когда большой замысел наконец-то получает реальные очертания.

Сатурн находится в Овне и в последнее время мог принуждать представителей знака серьезнее относиться к личным целям, ответственности и будущему.

Иногда это могло ощущаться как ограничение.

Но теперь поддержка Юпитера может показать, для чего нужна была эта медлительность.

Может стать понятно, как реализовать то, что раньше было только как желание.

Особенно перспективными могут быть:

собственный бизнес;

творческий проект;

смена профессионального направления;

обучение;

вопросы личного бренда;

дело, в котором нужно взять на себя лидерство.

Овнам важно не пытаться получить весь результат сразу.

Самый большой шанс сентября может прийти в виде первого реального шага.

Стрелец

Стрельцам сентябрь может открыть возможность расширить свои горизонты.

Этот знак традиционно связывается с Юпитером, поэтому его благоприятные аспекты могут особенно усиливать темы развития, обучения, путешествий и масштабных планов.

В начале месяца может появиться предложение, связанное с:

новой работой;

обучением;

другой страной или городом;

профессиональной поездкой;

публичным проектом;

новой аудиторией;

человеком, который откроет нужное направление.

То, что раньше казалось слишком масштабным, может вдруг стать вполне реальным.

Но есть условие.

Стрельцам придется превратить вдохновение в план.

Именно это отличает короткую вспышку энтузиазма от возможности, которая действительно меняет жизнь.

Каким может быть «большой шанс»

Не стоит ожидать, что 1 сентября кому обязательно предложат миллионный контракт.

В астрологическом смысле возможность часто начинается гораздо скромнее.

Это может быть одно сообщение.

Разговор.

Новая вакансия.

Человек, предлагающий познакомить вас с кем-то.

Приглашение поучаствовать в проекте.

Или даже идея, внезапно позволяющая увидеть выход из ситуации.

Главная черта благоприятного аспекта Юпитера и Сатурна — возможность превратить потенциал в нечто реальное .

Деньги тоже могут стать частью перемен

Для Львов, Овнов и Стрельцов возможности начала сентября могут впоследствии повлиять и на финансовую сферу.

Но вероятнее всего речь идет не о «легких деньгах».

Скорее — о:

новую работу;

дополнительный проект;

рост профессиональной ценности;

нового клиента;

возможность научиться тому, что в дальнейшем будет приносить доход.

Сатурн редко символизирует мгновенный результат.

Зато то, что начинается под его влиянием, может оказаться более устойчивым.

На что обратить внимание в первые дни сентября

Если вам предложат что-нибудь новое, не оценивайте возможность только по первому впечатлению.

Спросите себя:

Куда это может привести через полгода?

Что мне нужно сделать, чтобы использовать этот шанс?

Соответствует ли эта возможность моим долгосрочным целям?

Готова ли я взять на себя больше ответственности?

Именно такие вопросы хорошо отвечают символике Юпитера и Сатурна.

Не нужно ждать идеального момента

Есть еще одна ловушка.

Иногда человек настолько долго ждет «большого шанса», что не замечает его, когда тот приходит в обыденном виде.

Для Львов, Овнов и Стрельцов начало сентября может стать моментом, когда стоит внимательнее присмотреться к новым предложениям, знакомствам и идеям.

Ибо большой шанс не всегда приходит с надписью:

«Вот событие, которое изменит вашу жизнь».

Иногда это только дверь, которая вдруг открылась.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Подобные прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных или финансовых решений.

Напомним, что ранее астрологиня назвала знаки зодиака, любящие трудности

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