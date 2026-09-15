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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1286
Час на прочитання
1 хв

Путін відмовляється від енергетичного перемир’я, нічні обстріли України: головні новини ночі 15 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

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Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 вересня 2026 року:

  • Путін відмовляється від енергетичного перемир’я: у FT розкрили деталі Читати далі –>

  • США вдарили санкціями по одному з найбільших банків Росії: яка причина Читати далі –>

  • Київ атакували зранку: дрон влучив в АЗС, постраждалий у тяжкому стані Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Трамп виставив рахунок країнам, за «розблокування» Ормузької протоки Читати далі –>

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