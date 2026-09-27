Немецкий министр объяснил, почему встретился с Лавровым, и что тот сказал

Вадефуль и Лавров

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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал о своей первой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в Нью-Йорке. По словам немецкого министра, переговоры были «интенсивными», однако сторонам не удалось добиться согласия по ключевым вопросам.

Об этом Вадефуль рассказал в эксклюзивном интервью ZDF.

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По словам главы немецкого МИД, во время встречи он, в частности, заявил Лаврову, что Германия не предпринимает таких действий, как атака беспилотников в Лейпциге.

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«Это эскалация, которая неприемлема», — сказал Вадефуль.

Он также сообщил, что предупредил Россию о необходимости не продолжать подобные действия.

«Мы можем защищаться, мы можем сопротивляться, и мы будем это делать», — заявил немецкий министр.

В то же время Вадефуль утверждает, что во время разговора предложил российской стороне снизить уровень напряженности.

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«Я предложил ему деэскалацию, в частности, учитывая ситуацию в Украине. Но это пока не нашло открытых ушей», — сказал Вадефуль.

По его словам, последующие шаги после этой встречи зависят от российской стороны.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль встретился в США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также стало известно, что российская угроза для ЕС становится все более ощутимой. Москва ужесточает агрессивные действия против стран НАТО.

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