Госдеп подтвердил гибель гражданина США в Киеве

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Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс подтвердила смерть гражданина США во время российской воздушной атаки на Киев в ночь на 17 июня.

Об этом она сказала на брифинге во вторник, передает Reuters

При этом она добавила, что Соединенные Штаты осуждают ночное нападение на Киев.

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«Нам известно о вчерашнем нападении на Киев, которое привело к многочисленным жертвам, в частности трагической смерти гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — сказала Брюс.

Утром 17 июня о гибели 62-летнего американца во время атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко, не предоставив никаких подробностей.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» в Канаде отметил, что среди 15 погибших в результате российского удара по столице Украины был американский гражданин.

Напомним, во время атаки на Киев 17 июня враг применил ударные БпЛА, крылатые и баллистические ракеты

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Удар привел к серьезным повреждениям в разных районах столицы. В Соломенском районе россияне попали в две жилые многоэтажки.