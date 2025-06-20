Кремль сделал ставку на террористическое давление на украинцев - эксперт об атаках "Шахедами"

Владимир Путин и Ким Чен Ин. / © Associated Press

Реклама

Открыто пассажирское сообщение между КНДР и РФ, что свидетельствует об углублении сотрудничества между двумя странами. По имеющейся информации, Северная Корея направит 25 тысяч рабочих в российскую «Алабугу» для сбора ударных беспилотников «Шахед».

Об этом сообщает военный аналитик Михаил Самусь.

Это решение Кремля указывает на ставку на массовое использование «Шахедов» для нанесения максимального ущерба инфраструктуре и гражданскому населению Украины. Целью является не только разрушение, но и постоянное террористическое психологическое давление на украинцев.

Реклама

Выход из ситуации: наращивание производства дронов-перехватчиков

Как объясняет военный аналитик Михаил Самусь, в условиях растущей угрозы единственным эффективным выходом является наращивание производства дронов-перехватчиков в объемах. Они превышают мощности РФ и КНДР по производству Шахедов.

Сейчас очень важно поддержать любые возможности для быстрого увеличения производства дронов-перехватчиков. Это может быть осуществлено через:

Донаты на соответствующие инициативы.

Инвестиции в производство (для тех, кто имеет такие возможности).

Активное побуждение правительства, министерств, чиновников и местных властей к поддержке и развитию этого направления.

Каждый может внести свой вклад в усиление обороноспособности страны. Посмотрите вокруг – возможности для помощи есть у каждого.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий отметил критическую потребность Вооруженных Сил Украины в беспилотниках. По его оценке, для эффективного прикрытия 52 километров линии фронта необходимо от 5 000 до 6 000 боевых дронов.

Реклама