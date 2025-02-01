Удар по інтернату у Суджі: Генштаб повідомив, скільки людей загинуло

У Суджі тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню. Загинуло 4 людини.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"В ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи - загинули", - повідомили у ГШ ЗСУ.

Всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни завдали удару по школі-інтернату в Суджі на Курщині. Майже сотня людей опинилася під завалами, серед них більшість літнього віку та лежачих.

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