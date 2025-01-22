У Зеленского сказали, когда "падет" Россия

Подоляк прогнозирует "быстрые последствия" при существенном разрушении экономики России и существенном увеличении паничности в социальных настроениях.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прогнозирует серьезные проблемы для России в случае наращивания ударов по ее территории и параллельно 6-8 месяцам "обнуления" экономики.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам Подоляка, восприятие 2025 года изменится, если существенно нарастить удары по российской территории и усилить давление на экономику страны-агрессора.

"Вот, если будет существенное разрушение экономики на территории России и существенное увеличение этой паничности в социальных настроениях, тогда это будет иметь достаточно быстрые последствия. И тогда, смотрите, параллельно 6-8 месяцев обнуления экономики при 3-4 месяцах наращивания ударов в глубину РФ. И тогда мы этот год можем видеть совсем иначе", – рассказал советник главы ОП.

К слову, как говорится в статье Time, новый президент США Дональд Трамп способен "обвалить" российскую экономику и положить конец правлению президента РФ Владимира Путина без вступления в войну.

Немного раньше издание The Telegraph писало, что режим Путина может быть ближе, чем кажется, к такому коллапсу, который произошел из СССР.

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