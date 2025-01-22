У Зеленського сказали, коли "впаде" Росія

Подоляк прогнозує "швидкі наслідки" у разі суттєвого руйнування економіки Росії та суттєвого збільшення панічності у соціальних настроях.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прогнозує серйозні проблеми для Росії у разі нарощування ударів по її території і паралельно 6-8 місяців "обнулення" економіки.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами Подоляка, сприйняття 2025 року зміниться, якщо суттєво наростити удари по російській території і посилити тиск на економіку країни-агресорки.

"От якщо буде суттєве руйнування економіки на території Росії й суттєве збільшення оцієї панічності в соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді, дивіться, паралельно 6-8 місяців обнулення економіки при 3-4 місяцях нарощування ударів в глибину РФ. І тоді ми цей рік можемо бачити зовсім інакше", – розповів радник голови ОП.

До слова, як йдеться у статті Time, новий президент США Дональд Трамп здатний "обвалити" російську економіку і покласти край правлінню президента РФ Володимира Путіна без вступу у війну.

Дещо раніше видання The Telegraph писало, що режим Путіна може бути ближчим, ніж здається, до такого колапсу, який стався з СРСР.

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