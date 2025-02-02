Росіяни знову б'ють по мирних населених пунктах.
З'явилася попередня інформація про удар ворожого БПЛА у Слобідському районі Харкова у ніч проти 2 лютого 2025 року.
Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.
"Усі відповідні служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.
Також інформацію про удар розширив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у повідомленні у соцмережах.
"За попередніми даними, ворог вдарив по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються", - зазначив він.
Раніше Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що через влучання "Шахеда" у Холодногірському районі частково зруйнований приватний будинок, пожежу ліквідували. Постраждали ще 16 будинків. Загинула жінка, четверо людей поранені.
Нагадаємо, 1 лютого ворог здійснив атаку на багато міст України. Є постраждалі.
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