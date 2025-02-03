В Україні знову відключають світло: що трапилося і хто без електрики

В Україні 3 лютого запровадили графіки аварійних відключень. Де важка ситуація з електроенергією, в чому причина та чи надовго відключатимуть світло – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

На YouTube-каналі ТСН дивіться відео: В УКРАЇНІ ЗНОВУ ВИМИКАЮТЬ СВІТЛО! Що трапилося і хто без електрики?!

Знову аварійні відключення

У низці регіонів сьогодні, 3 лютого, запровадили графіки аварійних відключень світла. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі. Зокрема, йдеться про Сумщину, Полтавщину, Кіровоградщину та Дніпропетровську область.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на запровадження 1-2 черги ГАВ", – коротко зазначили у "Полтаваобленерго". Схоже повідомлення було і у "Сумиобленерго".

Однак, енергетики зазначають, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.

"Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема – і на випадок різкого зниження температури повітря", – йдеться у повідомленні "Укренерго".

Додамо, що в організації також повідомляли, що аварійні відключення світла сьогодні вранці застосовувалися у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях. Причина - обстріл об'єктів генерації та пошкодження мереж системи передачі. Керівництво компанії просить українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 7:00 до 22:00. Примітно, що попереднього разу аварійні відключення в Україні застосовували 1 лютого на території областей центрально-східного регіону. Тоді заходи обмеження були зумовлені російською ракетною атакою на міста України.

Що таке черга відключення

Нагадаємо, що споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабінету міністрів).

Як споживання обмежується за чергами

Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС. Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр "Укренерго" має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно. Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу – визначають обленерго у кожному регіоні.

Скільки годин не буде світла

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень. 5 та 6 черг – це екстрені відключення, у цих випадках графіки не працюють. Ба більше, інколи для графіка 4-х черг відключень може бути ситуація, що у світло-сірих зонах також не буде світла. Тоді у споживачів може не бути світла понад 12 годин. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – ця відповідальність лежить на обленерго. Саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні. Інформацію про те, який графік погодинних відключень, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх сторінках у соцмережах.

Прогноз погоди не радує

Тим часом, погода нас не тішить. Цього тижня в Україні очікується значне зниження температури. В багатьох регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також у деяких областях ситуацію ускладнять туман та ожеледиця. Місцями температура впаде до -11 °С, в той час, як найвищий показник не перевищуватиме +4 °С. Так, у понеділок, 3 лютого, вдень нестійка погода з мокрим снігом та дощем утримається у південній половині країни та на Донбасі. У північних та центральних областях очікується невеликий сніг. Місцями туман і ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С. У вівторок, 4 лютого, у більшості областей України пройде невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С. У Карпатах вночі передбачається -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С. У середу, 5 лютого, вночі у Карпатському регіоні, вдень у східних, північних областях та місцями у Криму пройде мокрий сніг. В інших регіонах країни обійдеться без істотних опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер переважно північної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Погода від Ігоря Кібальчича

Відомий синоптик Ігор Кібальчич також підкреслив, що з приходом лютого погода поступово почне змінюватися, і зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами. Внаслідок розвитку холодного скандинавського антициклону, який поступово в першій декаді лютого охопить більшу частину Європи, зниження температури відбудеться у багатьох країнах.

"У період з 4 лютого до кінця першої декади збережеться тенденція поступового зниження температури повітря вночі до -5…-12 °С, вдень до -5…+1 °С. Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого", – запевнив синоптик.

Похолодання також супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу із переходом у сніг. Подекуди може сформуватися сніговий покрив, проте кількість снігу прогнозується незначна. Інтенсивніші снігопади варто очікувати 6 – 7 лютого в центральних і південних областях. Вони будуть викликані впливом Чорноморського циклону з півдня. У цей період також відбудеться відчутне посилення вітру східної чверті, місцями до 15 – 20 м/с. Таким чином, у найближчі 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово зміниться на класичну зимову, з помірними морозами, місцями зі снігопадами та хуртовиною.

Раніше йшлося про те, що Україні пощастило з погодою. У разі сильних морозів ситуація зі світлом могла б бути зовсім іншою.

Читайте також: