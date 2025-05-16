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"Євробачення-2025": виступи другої десятки фіналістів конкурсу
Пропонуємо пригадати, якими були виступи фіналістів у другому півфіналі "Євробачення-2025".
Щойно в Базелі, Швейцарія, відгримів другий півфінал "Євробачення-2025", де нарешті оголосили імена другої десятки фіналістів.
Вже цієї суботи, а саме 17 травня, за кришталевий кубок боротимуться Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.
Усього у гранд-фіналі 26 країн-учасниць знову вийдуть на арену Санкт-Якобсгалле. За результатами першого півфіналу далі пройшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна. До музичних перегонів також приєднаються Італія, Іспанія, Велика Британія, Німеччина та минулорічна переможниця Швейцарія, які автоматично у фіналі.
Поки учасники готуються до виступів у грандіозному фіналі, редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, якими були виступи фіналістів у другому півфіналі.
Литва: Katarsis — Tavo akys
Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
Вірменія: Parg — SURVIVOR
Данія: Сіссал — Hallucination
Австрія: JJ — Wasted Love
Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son
Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME
Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi
Мальта: Міріана Конте — SERVING
Греція: Клавдія — Asteromata
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку другого півфіналу "Євробачення-2025". Ми ретельно стежили за перебігом подій на пісенному конкурсі та повідомляли найцікавіші моменти.