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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
65
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1 хв

"Євробачення-2025": виступи другої десятки фіналістів конкурсу

Пропонуємо пригадати, якими були виступи фіналістів у другому півфіналі "Євробачення-2025".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Люксембург на "Євробаченні-2025"

Люксембург на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Щойно в Базелі, Швейцарія, відгримів другий півфінал "Євробачення-2025", де нарешті оголосили імена другої десятки фіналістів.

Вже цієї суботи, а саме 17 травня, за кришталевий кубок боротимуться Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.

Усього у гранд-фіналі 26 країн-учасниць знову вийдуть на арену Санкт-Якобсгалле. За результатами першого півфіналу далі пройшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна. До музичних перегонів також приєднаються Італія, Іспанія, Велика Британія, Німеччина та минулорічна переможниця Швейцарія, які автоматично у фіналі.

Поки учасники готуються до виступів у грандіозному фіналі, редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, якими були виступи фіналістів у другому півфіналі.

Литва: Katarsis — Tavo akys

Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise

Вірменія: Parg﻿ — SURVIVOR

Данія: Сіссал — Hallucination

Австрія: JJ — Wasted Love

Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son

Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME

Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi

Мальта: Міріана Конте — SERVING

Греція: Клавдія — Asteromata

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку другого півфіналу "Євробачення-2025". Ми ретельно стежили за перебігом подій на пісенному конкурсі та повідомляли найцікавіші моменти.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
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