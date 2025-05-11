Мерц о предложении Путина: Сначала должны замолчать пушки

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что Владимир Путин согласится на 30-дневную остановку огня, что «сделает реальные переговоры возможными».

«Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, что сделает реальные переговоры возможными в первую очередь. Сначала оружие должно замолчать, а потом можно начинать переговоры», — написал он в соцсети Х.

Он напомнил, что в субботу в Киеве вместе с нашими партнерами мы призывали к 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров. Украина согласилась на это без всяких «если» или «но»».

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Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир ожидает от Владимира Путина «однозначного решения» о немедленном прекращении огня.