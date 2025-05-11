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Мерц о предложении Путина: Сначала должны замолчать пушки
Россия должна согласиться на прекращение огня, если стремится к мирным переговорам, считает канцлер Германии.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что Владимир Путин согласится на 30-дневную остановку огня, что «сделает реальные переговоры возможными».
«Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, что сделает реальные переговоры возможными в первую очередь. Сначала оружие должно замолчать, а потом можно начинать переговоры», — написал он в соцсети Х.
Он напомнил, что в субботу в Киеве вместе с нашими партнерами мы призывали к 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров. Украина согласилась на это без всяких «если» или «но»».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир ожидает от Владимира Путина «однозначного решения» о немедленном прекращении огня.