Как правильно выбрать мясо для шашлыка: полезные советы

Шашлык / © Pixabay

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Для того, чтобы шашлык был вкусен, важно не только хорошо его замариновать, но и правильно выбрать мясо.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Свежесть

Прежде всего — цвет. Свежая свинина нежно-розовая, курятина светло-бежевого цвета, а говядина имеет насыщенный красный оттенок. Жир должен быть белым или кремовым — желтизна свидетельствует о несвежести.

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Второй тест — текстура. Свежее мясо немного влажное, но не липкое. Нажимаешь — и ямка исчезает через секунду. Это хороший знак. Если мясо дряблое или липкое — оставьте его на прилавке.

Запах тоже играет роль. Свежее мясо обладает приятным, легким запахом.

Если приобретаете фасованное мясо — обязательно проверяйте целостность упаковки, дату изготовления и срок хранения. От набухших упаковок или тех, у которых отклеилась пленка, лучше отказаться. А еще лучше покупать у проверенных поставщиков, которые проходят ветеринарный контроль.

Хранение мяса

В холодильнике мясо должно храниться при температуре от 0 до +4 °C, желательно на нижней полке. После открытия упаковки можно хранить продукт только 24 часа. Упаковывайте плотно или держите в закрытом контейнере. Не смешивайте сырое мясо с другими продуктами. Даже в холодильнике оно должно лежать отдельно, особенно овощей или готовых блюд.

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Заморозка и размораживание

Мясо можно замораживать до 6 месяцев при температуре –18 °C или ниже. Для этого идеально подойдут пакеты для замораживания, фольга или вакуумная упаковка. Разделите продукт на порции — удобно и практично.

Для размораживания лучше всего использовать холодильник или холодную воду. В холодильнике процесс медленный, но безопасный. В воде мясо должно быть в герметичном пакете, а воду нужно менять каждые полчаса.

Никогда не размораживайте мясо в микроволновке, горячей воде или прямо на кухонном столе. Это портит структуру и создает риск заражения.

Напомним, ранее мы писали о том, на каких дровах лучше жарить шашлык.

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