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Как приготовить шашлык из говядины

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
172 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
161
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить шашлык из говядины

Шашлык из говядины / Фото: Credits

Для приготовления шашлыка из говядины покупайте говяжью вырезку. Мясо, маринованное в луке, соевом соусе получится мягким и сочным, а специи придадут необычный аромат.

Подайте шашлык со свежими овощами или с соусом.

Ингредиенты

говяжья вырезка
1 кг
лук репчатый
2 шт.
перец чили острый
0,5 шт.
розмарин
2 веточки
растительное масло
3 ст. л.
черный перец молотый
соль
  1. Лук очистите и произвольно нарежьте. У перца удалите семена.
  2. В блендер выложите лук, перец чили, веточки розмарина, растительное масло, перец и соль. Перебейте блендером до однородности.
  3. Говяжью вырезку вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалите пленку и нарежьте на одинаковые кусочки около четырех сантиметров. Добавьте маринад, перемешайте и оставьте мариноваться на ночь.
  4. Мясо жарьте до готовности.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

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