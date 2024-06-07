Как приготовить шашлык из говядины

Для приготовления шашлыка из говядины покупайте говяжью вырезку. Мясо, маринованное в луке, соевом соусе получится мягким и сочным, а специи придадут необычный аромат.
Подайте шашлык со свежими овощами или с соусом.
Ингредиенты
- говяжья вырезка
- 1 кг
- лук репчатый
- 2 шт.
- перец чили острый
- 0,5 шт.
- розмарин
- 2 веточки
- растительное масло
- 3 ст. л.
- черный перец молотый
- соль
- Лук очистите и произвольно нарежьте. У перца удалите семена.
- В блендер выложите лук, перец чили, веточки розмарина, растительное масло, перец и соль. Перебейте блендером до однородности.
- Говяжью вырезку вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалите пленку и нарежьте на одинаковые кусочки около четырех сантиметров. Добавьте маринад, перемешайте и оставьте мариноваться на ночь.
- Мясо жарьте до готовности.
Советы:
- Приправы используйте по своему вкусу.
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