Як приготувати шашлик із яловичини

Для приготування шашлику з яловичини купуйте яловичу вирізку. М'ясо, мариноване в цибулі, соєвому соусі, вийде м'яким та соковитим, а спеції нададуть незвичайний аромат.
Подайте шашлик зі свіжими овочами чи соусом.
Інгредієнти
- яловича вирізка
- 1 кг
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- перець чилі гострий
- 0,5 шт.
- розмарин
- 2 гілочки
- олія
- 3 ст. л.
- чорний перець мелений
- сіль
- Цибулю очистіть і довільно наріжте. У перцю видаліть насіння.
- У блендер викладіть цибулю, перець чилі, гілочки розмарину, олію, перець і сіль. Перебийте блендером до однорідності.
- Яловичу вирізку вимийте, обсушіть паперовим рушником. Видаліть плівку і наріжте на однакові шматочки близько чотирьох сантиметрів. Додайте маринад, перемішайте та залиште маринуватися на ніч.
- М'ясо смажте до готовності.
Поради:
- Приправи використовуйте на свій смак.
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