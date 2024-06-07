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Як приготувати шашлик із яловичини

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
172 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
172
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати шашлик із яловичини

Шашлик із яловичини / Фото: Credits

Для приготування шашлику з яловичини купуйте яловичу вирізку. М'ясо, мариноване в цибулі, соєвому соусі, вийде м'яким та соковитим, а спеції нададуть незвичайний аромат.

Подайте шашлик зі свіжими овочами чи соусом.

Інгредієнти

яловича вирізка
1 кг
цибуля ріпчаста
2 шт.
перець чилі гострий
0,5 шт.
розмарин
2 гілочки
олія
3 ст. л.
чорний перець мелений
сіль
  1. Цибулю очистіть і довільно наріжте. У перцю видаліть насіння.
  2. У блендер викладіть цибулю, перець чилі, гілочки розмарину, олію, перець і сіль. Перебийте блендером до однорідності.
  3. Яловичу вирізку вимийте, обсушіть паперовим рушником. Видаліть плівку і наріжте на однакові шматочки близько чотирьох сантиметрів. Додайте маринад, перемішайте та залиште маринуватися на ніч.
  4. М'ясо смажте до готовності.

Поради:

  • Приправи використовуйте на свій смак.

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