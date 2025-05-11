Эрдоган прокомментировал идею Путина о мирных переговорах в Стамбуле

Президент Турции / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

Об этом сообщает управление коммуникаций президента Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией достигла исторической точки перелома, которую необходимо использовать. Он подчеркнул готовность Турции внести любой вклад в достижение перемирия и обеспечение устойчивого мира, включая проведение переговоров на своей территории», — говорится в сообщении.

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Также там отмечается, что Эрдоган отметил важность продления сотрудничества для начала переговоров относительно устойчивого мира между Украиной и Россией, а также в процессе восстановления Украины.

Накануне стало известно, что Трамп обратился к президенту Турции Эрдону с предложением стать посредником в переговорах по окончании войны в Украине. Аналитики считают, что это указывает на одно: Трамп не в силах выполнить свои обещания, поэтому ищет поддержку.