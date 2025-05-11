Ердоган прокоментував ідею Путіна щодо мирних переговорів у Стамбулі

Президент Туреччини / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, а також регіональні та глобальні питання.

Про це повідомляє управління комунікацій президента Туреччини.

«Президент Ердоган заявив, що війна між Україною та Росією досягла історичної точки переламу, яку необхідно використати. Він підкреслив готовність Туреччини зробити будь-який внесок для досягнення перемир’я та забезпечення сталого миру, включно з проведенням переговорів на своїй території», — йдеться в повідомленні.

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Також там зазначається, що Ердоган наголосив на важливості подовження співпраці для початку переговорів щодо сталого миру між Україною та Росією, а також у процесі відновлення України.

Напередоді стало відомо, що Трамп звернувся до президента Туреччини Ердона з пропозицією стати посередником у переговорах щодо закінчення війни в Україні. Аналітики вважають, що це вказує на одне — Трамп не в силах виконати свої обіцянки, тому шукає підтримку.