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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
44
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2 хв

Чи працює мобілізація в Україні: Чмут відверто назвав три проблеми

Що пішло не так з мобілізацією в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Мобілізація в Україні відбувається, втім дещо пішло не так. Є три головні проблеми.

Про це голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

По-перше, за його словами, ми слабкі в інформаційній політиці в державі. Кожен рік відбувається одне й те саме, втрачено багато часу.

«Друге — це реальні проблеми, які є з мобілізацією і з підготовкою. Якість підготовки бажає кращого. І ми як фонд цього року вкладаємо, інвестуємо, напевно, втричі більше ресурсу… Люди — головний гейм-чейнджер цієї війни. Люди — головний ресурс, надбання і головна наша сила. Відповідно, в них треба вкладати найбільше, не в залізо, в людей. Відповідно, навчання, освіта, підготовка. З цим проблема», — пояснює Тарас Чмут.

З хорошого — держава ці проблеми нарешті бачить, визнає і намагається з ними щось робити, каже волонтер.

Третя проблема — це, за його словами, ефективність розподілу людей.

«Оскільки, на жаль, так трапилося, що ми хаотично розбудовуємо Сили оборони. У нас купа частин, які дублюють одна одну. У нас певний хаос управління військами на тактичному рівні. Всі воюють переданими підрозділами. Ми дублюємо функції різних відомств і служб. Займаємося таким стратегічним перетягуванням ковдри. І це все породжує те, що люди, їх ніби і багато, але вони всі десь», — каже Тарас Чмут.

Раніше Тарас Чмут пояснив, про яке перемир’я з Росією може йти мова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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