Костюк впевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру в Римі

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

У третьому раунді 22-річна уродженка Києва здобула переконливу перемогу над канадкою Лейлою Фернандес (№26 WTA) – 6:4, 6:2.

Це була перша зустріч тенісисток. Раніше вони на корті не перетиналися.

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Костюк уперше в кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу турніру в Римі. Раніше вона доходила на цих змаганнях лише до третього кола.

За вихід до чвертьфіналу Марта побореться з переможниею матчу між першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та американкою Софією Кенін (№31 WTA).

Зазначимо, що на старті турніру в італійській столиці Костюк обіграла філіппінку Александру Еалу (№70 WTA), а потім перемогла ексросіянку Дар'ю Касаткіною, яка після зміни громадянства представляє Австралію.

Костюк – друга українка, яка змогла пробитися до 1/8 фіналу турніру в Римі. Раніше це вдалося Еліні Світоліній (№14 WTA), яка у третьому колі здобула непросту перемогу над американкою Гейлі Баптист (№70 WTA).

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