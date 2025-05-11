Костюк уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.

В третьем раунде 22-летняя уроженка Киева одержала убедительную победу над канадкой Лейлой Фернандес (№26 WTA) – 6:4, 6:2.

Это была первая встреча теннисисток. Раньше они на корте не пересекались.

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Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала турнира в Риме. Ранее она доходила на этих соревнованиях только до третьего круга.

За выход в четвертьфинал Марта сразится с победительницей матча между первой ракеткой мира "нейтральной" белорусской Ариной Соболенко и американкой Софией Кенин (№31 WTA).

Отметим, что на старте турнира в итальянской столице Костюк обыграла филиппинку Александру Эалу (№70 WTA), а затем победила экс-россиянку Дарью Касаткину (№15 WTA), которая после смены гражданства представляет Австралию.

Костюк – вторая украинка, которая смогла пробиться в 1/8 финала текущего турнира в Риме. Ранее это удалось Элине Свитолиной (№14 WTA), которая в третьем круге одержала непростую победу над американкой Хейли Баптист (№70 WTA).

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