Половину України охопила повітряна тривога: що трапилося

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 16 травня у Київській області та низці інших була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Зокрема, почервоніли:

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Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Херсонська;

Миколаївська

Автономна республіка Крим.

Повітряна тривога оголошена через польоти ворожих безпілотників.