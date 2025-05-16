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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
961
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1 хв

Половину України охопила повітряна тривога: що трапилося

Тривога охопила Київщину та низку областей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 16 травня у Київській області та низці інших була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Зокрема, почервоніли:

  • Чернігівська;

  • Сумська;

  • Полтавська;

  • Харківська;

  • Луганська;

  • Донецька;

  • Дніпропетровська;

  • Кіровоградська;

  • Херсонська;

  • Миколаївська

  • Автономна республіка Крим.

Повітряна тривога оголошена через польоти ворожих безпілотників.

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