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Половину України охопила повітряна тривога: що трапилося
Тривога охопила Київщину та низку областей.
У ніч проти 16 травня у Київській області та низці інших була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Зокрема, почервоніли:
Чернігівська;
Сумська;
Полтавська;
Харківська;
Луганська;
Донецька;
Дніпропетровська;
Кіровоградська;
Херсонська;
Миколаївська
Автономна республіка Крим.
Повітряна тривога оголошена через польоти ворожих безпілотників.