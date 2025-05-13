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Астрологический прогноз на 13 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, который дарит моральный комфорт и умиротворение — как с самими собой, так и окружающими людьми.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый — символизирует успех, процветание и власть.
Счастливые камни дня: аметист, циркон.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, проходят быстро и протекают в легкой форме, особенно если их не запускать.
Питание дня: при желании можно позволить себе вредную пищу, но — в меру.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: рекомендуется заниматься любыми садово-огородными работами.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они сбываются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить, тосковать и печалиться.
Цитата дня: «Хотел бы я избавиться от мыслей, которые портят мое счастье» (Фредерик Шопен).
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