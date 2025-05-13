Астрологический прогноз на 13 мая

Виноградная гроздь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, который дарит моральный комфорт и умиротворение — как с самими собой, так и окружающими людьми.

Символ дня: виноградная гроздь.

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Стихия дня: Земля

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый — символизирует успех, процветание и власть.

Счастливые камни дня: аметист, циркон.

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За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, проходят быстро и протекают в легкой форме, особенно если их не запускать.

Питание дня: при желании можно позволить себе вредную пищу, но — в меру.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

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Дачные работы дня: рекомендуется заниматься любыми садово-огородными работами.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить, тосковать и печалиться.

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Цитата дня: «Хотел бы я избавиться от мыслей, которые портят мое счастье» (Фредерик Шопен).

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