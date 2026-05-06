Кабмин изменил правила выезда за границу для женщин-чиновников: кто теперь может путешествовать

Кабмин смягчил правила выезда за границу для женщин-чиновников. Кто получил «зеленый свет», а для кого запрет остался, рассказала премьер Юлия Свириденко.

Выезд за границу: новые правила для женщин-госслужащих

Выезд за границу: новые правила для женщин-госслужащих / © ТСН

Кабинет министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто теперь может свободно уезжать?

Новые правила касаются широкого круга должностных лиц, в частности:

  • Работниц органов государственной власти (среднего и низшего звена).

  • Представительниц органов местного самоуправления.

  • Сотрудниц государственных предприятий.

  • Работниц других определенных структур, ранее подпадавших под ограничения.

Изменения не применяются к:

  • Членам Кабинета Министров Украины.

  • Руководителям министерств и центральных органов исполнительной власти и их заместители.

  • Руководству Офиса Президента Украины.

  • Аппарату Верховной Рады Украины.

  • Аппарату СНБО, СБУ и Национального банка.

  • Народным депутатам Украины.

  • Судьям Верховного и Конституционного суда Украины.

  • Прокурорам Офиса Генерального прокурора.

  • Руководителям государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Для них правила ограничения на выезд остаются неизменными.

Раньше мы писали, кому из мужчин разрешили выезд за границу — список категорий.

