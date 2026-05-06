- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 801
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабмин изменил правила выезда за границу для женщин-чиновников: кто теперь может путешествовать
Кабмин смягчил правила выезда за границу для женщин-чиновников. Кто получил «зеленый свет», а для кого запрет остался, рассказала премьер Юлия Свириденко.
Кабинет министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто теперь может свободно уезжать?
Новые правила касаются широкого круга должностных лиц, в частности:
Работниц органов государственной власти (среднего и низшего звена).
Представительниц органов местного самоуправления.
Сотрудниц государственных предприятий.
Работниц других определенных структур, ранее подпадавших под ограничения.
Изменения не применяются к:
Членам Кабинета Министров Украины.
Руководителям министерств и центральных органов исполнительной власти и их заместители.
Руководству Офиса Президента Украины.
Аппарату Верховной Рады Украины.
Аппарату СНБО, СБУ и Национального банка.
Народным депутатам Украины.
Судьям Верховного и Конституционного суда Украины.
Прокурорам Офиса Генерального прокурора.
Руководителям государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Для них правила ограничения на выезд остаются неизменными.
Раньше мы писали, кому из мужчин разрешили выезд за границу — список категорий.