Что делать, если сдулся ламинат: как восстановить пол

Почему поднимается ламинат

Вздутие ламината — это проблема, которая может возникнуть как сразу после ремонта, так и через несколько лет эксплуатации. А все потому, что ламинат — это покрытие, состоящее из прессованной древесной стружки, остро реагирующее на изменения окружающей среды.

Чтобы спасти пол, необходимо сначала установить причину деформации, ведь методы лечения волн от неправильного монтажа и опухолей от воды коренным образом отличаются.

Причины вздутия ламината и деформации

Наиболее распространенной причиной появления волн на полу является нарушение технологии укладки, а именно отсутствие компенсационных зазоров. Ламинат монтируется «плавающим» способом, что предполагает его свободное расширение при изменении температуры или влажности. Если мастера не оставили промежуток между краем доски и стеной, покрытие становится тесно, оно упирается в препятствие и под давлением выталкивает планки вверх.

Другая группа причин связана с непосредственным влиянием влаги. Это может быть как серьезное затопление, так и скрытая влажность от недостаточно просохшей бетонной стяжки под покрытием. В таких случаях края ламината загибаются вверх, а сами стыки становятся шероховатыми на ощупь.

Также вздутие может спровоцировать слишком мягкую или толстую подложку, которая вызывает чрезмерный прогиб замков во время ходьбы, которая со временем разрушает соединение.

Как восстановить ламинат без разбора конструкции

Если повреждения локальны, можно использовать проверенный метод термической обработки и прессования. Этот способ помогает выровнять поднявшиеся на стыках планки, не прибегая к демонтажу всего пола. Поврежденный участок накрывают чистой хлопковой тканью, сложенной в несколько слоев, и проглаживают горячим трудом на средней мощности. Это позволяет размягчить внутреннюю структуру плиты и упарить часть заблокированной влаги.

Сразу после прогревания на вздутое место устанавливают тяжелый пресс, например стопку книг или гирю, и оставляют в сутки. Под тяжестью размягченный материал часто возвращается к начальной плоской форме.

В случаях, когда вода проникла глубоко в замки, эффективным оказывается использование обыкновенной поваренной соли. Ее насыпают толстым слоем непосредственно на деформированные стыки. Соль работает как природный абсорбент, извлекая влагу из пор древесины. После того как соль впитает воду, ее удаляют, а место обработки тщательно протирают сухой тряпкой.

Устранение ошибок монтажа ламината и замена планок

Когда пол поднялся из-за отсутствия зазоров у стен, единственным действенным методом является механическая коррекция периметра. Необходимо снять плинтусы и найти места, где ламинат упирается в стену, дверные коробки или трубы. С помощью стамески или небольшой дисковой пилы край досок подрезают на 10–15 миллиметров. После создания необходимого пространства напряжение внутри покрытия исчезнет, и через несколько дней «волны» разгладятся сами собой.

Если же ламинат получил необратимые структурные повреждения основания, придется заменить деформированные панели. Для этого разбирают часть пола от ближайшей стены к месту повреждения. Важно не просто заменить планку, но и тщательно просушить подкладку и черновой пол под ней в течение одного-двух дней. Если запасных досок не осталось, можно позаимствовать идентичную планку из малозаметного места, например из шкафа, чтобы на видном месте пол выглядел идеально.

Профилактика и защита ламината

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем следует уделить внимание дополнительной защите стыков. Использование специальных мастик на основе воска при монтаже герметизирует замковые соединения, препятствуя проникновению случайно разлитой воды.

Также важно следить за микроклиматом в помещении: оптимальная влажность в пределах 40–60% предотвращает чрезмерное расширение или усыхание дерева. Правильная уборка только слегка влажной шваброй и использование специальных полиролей позволят сохранить целостность ламината на долгие годы.

