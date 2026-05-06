Що робити, якщо здувся ламінат: як відновити підлогу

Чому піднімається ламінат

Реклама

Здуття ламінату — це проблема, яка може виникнути як одразу після ремонту, так і через кілька років експлуатації. А все тому, що ламінат — це покриття, що складається з пресованої деревної стружки і гостро реагує на зміни довкілля.

Щоб врятувати підлогу, необхідно спочатку встановити причину деформації, адже методи лікування «хвиль» від неправильного монтажу та «пухлин» від води докорінно різняться.

Причини здуття ламінату та виникнення деформацій

Найпоширенішою причиною появи хвиль на підлозі є порушення технології укладання, а саме відсутність компенсаційних зазорів. Ламінат монтується «пливучим» способом, що передбачає його вільне розширення у разі зміни температури чи вологості. Якщо майстри не залишили проміжок між краєм дошки та стіною, покриттю стає тісно, воно впирається в перешкоду і під тиском виштовхує планки вгору.

Реклама

Інша причини пов’язані з безпосереднім впливом вологи. Це може бути як серйозне затоплення, так і прихована вологість від недостатньо просохлої бетонної стяжки під покриттям. У таких випадках краї ламінату загинаються вгору, а самі стики стають шорсткими на дотик.

Також здуття може спровокувати занадто м’яка або товста підкладка, яка спричиняє надмірний прогин замків під час ходьби, що з часом руйнує з’єднання.

Як відновити ламінат без розбирання конструкції

Якщо пошкодження локальні, можна скористатися перевіреним методом термічного оброблення і пресування. Цей спосіб допомагає вирівняти планки, які піднялися на стиках, не вдаючись до демонтажу всієї підлоги. Пошкоджену ділянку накривають чистою бавовняною тканиною, складеною в декілька шарів, і пропрасовують гарячою парою на середній потужності. Це дозволяє розм’якшити внутрішню структуру плити та випарувати частину заблокованої вологи.

Одразу після прогрівання на здуте місце встановлюють важкий прес, наприклад, стос книжок або гирю, і залишають на добу. Під вагою розм’якшений матеріал часто повертається до початкової плоскої форми.

Реклама

У випадках, коли вода проникла глибоко в замки, ефективним є використання звичайної кухонної солі. Її насипають товстим шаром безпосередньо на деформовані стики. Сіль працює як природний абсорбент, витягуючи вологу з пор деревної основи. Після того, як вона вбере воду, її видаляють, а місце оброблення ретельно протирають сухою ганчіркою.

Виправлення помилок монтажу ламінату та заміна планок

Коли підлога піднялася через відсутність зазорів біля стін, єдиним дієвим методом є механічна корекція периметра. Необхідно зняти плінтуси та виявити місця, де ламінат впирається в стіну, дверні коробки чи труби. За допомогою стамески або невеликої дискової пили край дощок підрізають на 10–15 мм. Після створення необхідного простору напруженість всередині покриття зникне, і через кілька днів «хвилі» розгладяться самі собою.

Якщо ж ламінат отримав незворотні структурні пошкодження основи, доведеться замінити деформовані панелі. Для цього розбирають частину підлоги від найближчої стіни до місця пошкодження. Важливо не просто замінити планку, а й ретельно просушити підкладку та чорнову підлогу під нею протягом одного-двох днів. Якщо запасних дощок не залишилося, можна запозичити ідентичну планку з малопомітного місця, наприклад з-під шафи, щоб на видному місці підлога мала ідеальний вигляд.

Профілактика та захист ламінату

Для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому варто приділити увагу додатковому захисту стиків. Використання спеціальних мастик на основі воску під час монтажу герметизує замкові з’єднання, перешкоджаючи проникненню випадково розлитої води.

Реклама

Також важливо стежити за мікрокліматом у приміщенні. Оптимальна вологість у межах 40–60% запобігає надмірному розширенню або усиханню дерева. Правильне прибирання лише злегка вологою шваброю та використання спеціальних поліролей дозволять зберегти цілісність ламінату на довгі роки.

Новини партнерів