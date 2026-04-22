Є щось особливе в тому, щоб вийти на балкон, відчути свіже повітря, зробити паузу серед міського ритму, випити каву чи просто подивитися на захід сонця. Проте дуже часто цей простір перетворюється на імпровізований склад.

Причина цього проста, адже здається, що «тимчасово» там можна залишити що завгодно. Проте вплив сонця, вологи, перепадів температур і навіть ваги може мати несподівано неприємні наслідки — від псування речей до пожеж і пошкодження конструкції будинку. Видання Martha Stewart розповіло про речі, які категорично не варто зберігати на балконі та пояснило чому.

Побутова техніка

Залишити стару пральну машину чи мікрохвильовку «на кілька днів» звучить безневинно, проте саме тут криється небезпека. Електроніка надзвичайно чутлива до зовнішніх умов, адже:

спека деформує пластикові деталі

волога проникає всередину

металеві частини починають кородувати

У результаті це може призвести до короткого замикання чи навіть займання. Тож краще тимчасово зберігати техніку у приміщенні чи одразу організувати утилізацію, продаж або передавання.

Легкозаймисті матеріали

Газові балони, каністри з паливом або навіть стоси старих газет — усе це потенційне джерело пожежі. Особливо небезпечні:

пряме сонячне світло

перегрівання

неправильне утримання

Навіть звичайний папір може загорітися за несприятливих умов. Тож краще зберігати такі речі тільки у спеціальних контейнерах, тримати їх у прохолодному, захищеному місці та не накопичувати зайвого.

М’які меблі

Навіть меблі для вулиці мають свій ресурс, особливо якщо залишати їх на балконі цілий рік. Що відбувається:

тканини вигоряють на сонці

волога спричиняє появу плісняви

конструкції слабшають і руйнуються

Ще гірша ідея — виносити на балкон домашні меблі, як-от матраци, дивани чи крісла. Це небезпечно, бо:

вони накопичують вологу

приваблюють комах

є дуже горючими

У разі пожежі такі речі значно пришвидшують її поширення.

Важкі та габаритні речі

Балкон — не повноцінна кімната, його конструкція має обмеження за навантаженням. Поширена помилка — ставити там:

тренажери

масивні шафи

важке обладнання

Проблема у тому, що навантаження створює мікротріщини та конструкція поступово слабшає, а у гіршому разі балкон може відокремитися від будівлі та впасти.

Порада:

розподіляйте рівномірно вагу

важкі предмети ставте ближче до стіни

перевіряйте допустиме навантаження

Пристрої з літієвими батареями

Електросамокати, гіроборди та інструменти з акумуляторами — ще один ризик. Літієві батареї дуже чутливі до перегрівання, ультрафіолету та перепадів температур.

Це може призвести до перегрівання, пошкодження внутрішніх елементів або займання. Навіть якщо зовні пристрій має нормальний вигляд, всередині можуть відбуватися небезпечні процеси.

Як правильно:

зберігати у прохолодному, вентильованому місці

не заряджати без нагляду

уникати контакту з легкозаймистими речами

Балкон — не склад і не «тимчасова зона для всього зайвого», це частина вашого житлового простору, яка потребує не менш уважного ставлення, ніж будь-яка кімната. Замість хаотичного зберігання залиште лише легкі, призначені для вулиці речі, створіть комфортну зону відпочинку та подбайте про безпеку. І тоді ваш балкон стане не джерелом ризиків, а місцем відпочинку.