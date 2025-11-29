ТСН у соціальних мережах

10 речей, які не варто зберігати у гаражі

Гараж — це наш домашній «чорний ящик», сюди вирушає все, для чого не вистачило місця у будинку.

Станіслава Бондаренко
© Associated Press

Лижі, велосипеди, старі валізи, ящики з «колись знадобиться» — гараж витримує чимало. Але видання Real Simple розповіло, що певні речі там зберігати категорично не можна. Причина проста: перепади температур, вологість, шкідники та токсини можуть зіпсувати речі чи створити реальну небезпеку для вашої родини.

  1. Картини та будь-яке мистецтво. Навіть якщо це малюнок дитини чи картина, яка чекає «на нормальну раму», гараж — не місце для креативу. Підвищена вологість швидко призведе до цвілі, деформації паперу та пошкодження полотна. Мистецтво любить температуру, стабільність і сухість — гараж не дає жодного з цих трьох.

  2. Важливі документи. Паспорти, свідоцтва, контракти чи старі дипломи — їм не місце поруч із автомобільним маслом. У гаражі документи можуть намокнути чи стати здобиччю гризунів. Якщо дуже треба зберігати щось у гаражі, робіть це тільки у вогнетривкому та водозахищеному сейфі.

  3. Книги. Хай у вас хоч бібліотека, хоч три підручники зі студентських часів — гараж їх погубить. Вологість склеює сторінки, псує обкладинки та створює цвіль. Якщо не читаєте, віддайте у бібліотеку, школу чи у букіністичний магазин.

  4. Корм для тварин. Мабуть, найпоширеніша помилка. Пахучий корм приваблює мишей, щурів та інших непроханих гостей, які легко прогризають пакети та залишають неприємні «сюрпризи». Створювати безкоштовну їдальню для гризунів — не найкраща ідея.

  5. Фарба. Зберігати фарбу в гаражі під час ремонту можна, проте довгий термін — ні. Більшість фарб потребують температури від 15 до 26°C. У спеку вони «зварюються», у мороз — замерзають і втрачають властивості. Навіть якщо розморозиться, це не гарантія, що фарба залишиться якісною.

  6. Вино. Поціновувачам вина треба бути уважними, гараж — це смертний вирок для вашої колекції. Напій потребує стабільної температури, інакше смак різко погіршується. Якщо хочете зберігати пляшки «на подарунок», краще купіть винний стелаж або мініхолодильник.

  7. Одяг, текстиль і пледи. Тут усе погане зібрано в одному місці, а саме міль, вологість, пліснява та гризуни. У результаті, одяг може всихати, набирати запах, отримати дірки чи перетворитися на домівку для мишей. Якщо дуже треба зберігати щось текстильне, робіть це у вакуумних пакетах та герметичних контейнерах.

  8. Дрова. Здавалося б, логічно: гараж сухий, там можна тримати дрова, але дрова — це прихисток для комах і гризунів, які легко переїдуть ближче до вашого будинку. Зберігайте їх на вулиці під накриттям, якомога далі від стін та дверей.

  9. Електроніка. Телевізор, стара колонка чи мікрохвильовка «на дачу» — у багатьох це лежить у гаражі роками. Та перепади температур і волога руйнують мікросхеми швидше, ніж ви думаєте. Електроніка повинна знаходитися у теплі та сухости чи або її краще продати або віддати.

  10. Небезпечні речовини. Пестициди, гербіциди, паливо, газові балони, лакофарбові суміші — усе це може протікати, випаровувати токсини та становити пожежну небезпеку. Якщо зберігаєте вдома, робіть це в окремому добре вентильованому приміщенні, недоступному для дітей та тварин.

Гараж — чудове місце для інструментів, велосипеда чи садового приладдя, але не для речей, які реагують на температуру, запахи, вологість або приваблюють шкідників. Тож перегляньте, що саме зберігаєте у своєму гаражі, можливо, деякі предмети вже давно просигналізували SOS, просто ви цього не почули.

