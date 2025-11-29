10 речей, які не варто зберігати у гаражі / © Associated Press

Лижі, велосипеди, старі валізи, ящики з «колись знадобиться» — гараж витримує чимало. Але видання Real Simple розповіло, що певні речі там зберігати категорично не можна. Причина проста: перепади температур, вологість, шкідники та токсини можуть зіпсувати речі чи створити реальну небезпеку для вашої родини.

Картини та будь-яке мистецтво. Навіть якщо це малюнок дитини чи картина, яка чекає «на нормальну раму», гараж — не місце для креативу. Підвищена вологість швидко призведе до цвілі, деформації паперу та пошкодження полотна. Мистецтво любить температуру, стабільність і сухість — гараж не дає жодного з цих трьох. Важливі документи. Паспорти, свідоцтва, контракти чи старі дипломи — їм не місце поруч із автомобільним маслом. У гаражі документи можуть намокнути чи стати здобиччю гризунів. Якщо дуже треба зберігати щось у гаражі, робіть це тільки у вогнетривкому та водозахищеному сейфі. Книги. Хай у вас хоч бібліотека, хоч три підручники зі студентських часів — гараж їх погубить. Вологість склеює сторінки, псує обкладинки та створює цвіль. Якщо не читаєте, віддайте у бібліотеку, школу чи у букіністичний магазин. Корм для тварин. Мабуть, найпоширеніша помилка. Пахучий корм приваблює мишей, щурів та інших непроханих гостей, які легко прогризають пакети та залишають неприємні «сюрпризи». Створювати безкоштовну їдальню для гризунів — не найкраща ідея. Фарба. Зберігати фарбу в гаражі під час ремонту можна, проте довгий термін — ні. Більшість фарб потребують температури від 15 до 26°C. У спеку вони «зварюються», у мороз — замерзають і втрачають властивості. Навіть якщо розморозиться, це не гарантія, що фарба залишиться якісною. Вино. Поціновувачам вина треба бути уважними, гараж — це смертний вирок для вашої колекції. Напій потребує стабільної температури, інакше смак різко погіршується. Якщо хочете зберігати пляшки «на подарунок», краще купіть винний стелаж або мініхолодильник. Одяг, текстиль і пледи. Тут усе погане зібрано в одному місці, а саме міль, вологість, пліснява та гризуни. У результаті, одяг може всихати, набирати запах, отримати дірки чи перетворитися на домівку для мишей. Якщо дуже треба зберігати щось текстильне, робіть це у вакуумних пакетах та герметичних контейнерах. Дрова. Здавалося б, логічно: гараж сухий, там можна тримати дрова, але дрова — це прихисток для комах і гризунів, які легко переїдуть ближче до вашого будинку. Зберігайте їх на вулиці під накриттям, якомога далі від стін та дверей. Електроніка. Телевізор, стара колонка чи мікрохвильовка «на дачу» — у багатьох це лежить у гаражі роками. Та перепади температур і волога руйнують мікросхеми швидше, ніж ви думаєте. Електроніка повинна знаходитися у теплі та сухости чи або її краще продати або віддати. Небезпечні речовини. Пестициди, гербіциди, паливо, газові балони, лакофарбові суміші — усе це може протікати, випаровувати токсини та становити пожежну небезпеку. Якщо зберігаєте вдома, робіть це в окремому добре вентильованому приміщенні, недоступному для дітей та тварин.

Гараж — чудове місце для інструментів, велосипеда чи садового приладдя, але не для речей, які реагують на температуру, запахи, вологість або приваблюють шкідників. Тож перегляньте, що саме зберігаєте у своєму гаражі, можливо, деякі предмети вже давно просигналізували SOS, просто ви цього не почули.