Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: день, когда найдутся ответы на самые трудные вопросы

Звезды советуют не упустить счастливый шанс и воспользоваться возможностями, которые эти лунные сутки перед нами откроют — справиться со сложными и застарелыми проблемами. В это время также не стоит долго анализировать сложившуюся ситуацию, колебаться и взвешивать все доводы «за» и «против» — пришло время отбросить сомнения и идти вперед. Удачными сегодня будут любые финансовые дела, особенно важно обратиться к начальству с просьбой о повышении заработной платы — в большинстве случаев оно будет удовлетворено.

Овен

Поставив перед собой цель, какой бы сферы жизни она ни касалась, нужно отбросить любые сомнения в возможности ее достижения, в противном случае добиться своего не удастся — можно даже не начинать действовать.

Телец

Любые начинания, к которым приступят в этот день представители знака, будут — в прямом смысле этого слова –обречены на успех, поэтому не стоит с ними медлить — уже завтра условия будут далеко не такими удачными.

Близнецы

Тот редкий день, когда участие в авантюрах в том числе, и финансовых — могут принести не крах, а выгоду, но это не значит, что можно действовать неосмотрительно, в любом случае риски должны быть просчитаны.

Рак

Не стоит ждать, что цель, которую поставят перед собой представители вашего знака, будет достигнута без каких-либо усилий, как будто бы сама по себе: чтобы получить желаемый результат, придется всерьез потрудиться.

Лев

Прежде чем начать работать, необходимо четко определиться с приоритетами и начать действовать с того, что имеет максимальную важность, затем идти от сложного к простому, а не наоборот.

Дева

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — любимому человеку нужно на все вопросы давать правдивые ответы: ложь не удастся спрятать, а будучи обнаруженной, она может стать причиной серьезных проблем в отношениях.

Весы

Работу сегодня, насколько бы важным и сложным ни был проект, которым представители вашего знака будут заниматься, нужно делать медленно и не спеша — торопливость не позволит выполнить ее хорошо и качественно.

Скорпион

Прежде чем приступить к реализации нового — профессионального — проекта, необходимо тщательно рассчитать свои силы: будет обидно, если они иссякнут на половине пути и не дадут довести начатое до фиала.

Стрелец

Несмотря на свойственную вам страсть к авантюрам, сегодня все-таки не стоит ввязываться в сомнительное предприятие, поскольку велик риск больше потерять, чем приобрести, так что не имеет смысла рисковать.

Козерог

Сегодня — хотя бы на время — необходимо отказаться от привычки держать все под контролем: как правило, такая «хватка» вас выручает, но в этот день она может помешать вам действовать и достигать поставленных целей.

Водолей

Можно отправляться на шопинг: все, что будет приобретено в этот день, во-первых, порадует своим качеством, а во-вторых, прослужит долгие годы, так что не стоит отказывать себе в этой приятной слабости.

Рыбы

На неожиданно выпавшую вам возможность отправиться в поездку — скорее всего, связанную с решением профессиональных вопросов — нужно отвечать согласием: вам удастся не только выполнить задание, но и отдохнуть.

