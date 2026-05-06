"Теперь их главный парад зависит от нас": Зеленский сделал заявление об ответе на атаки РФ

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Россия фактически отказалась от предложения о прекращении огня и продолжает обстрелы украинских территорий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении 6 мая.

По его словам, несмотря на инициативу Украины по установлению полной тишины, Москва ответила новыми атаками.

Реклама

«По сегодняшнему дню мы видим, что Россия ответила на это наше предложение прекращения огня только новыми ударами, новыми атаками», — заявил он.

В течение дня сообщения об ударах поступали из разных регионов, в частности, Донетчины, Харьковщины, Днепропетровщины, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей. Ни одно из направлений боевой активности со стороны РФ не было остановлено.

Президент подчеркнул, что в ответ Украина будет действовать зеркально. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации в ближайшее время, однако, по его словам, реакция будет справедливой.

«Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации, ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами», — сказал он.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что Киев открыт для дипломатического урегулирования и передал России четкие сигналы о возможности договоренностей. В то же время, по его словам, решение о продлении войны зависит от российского руководства.

«Россия получила от нас четкое предложение по поводу тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело», — сказал он.

Отдельно глава государства отметил, что нынешняя ситуация демонстрирует изменение баланса — даже проведение ключевых символических мероприятий в России, в частности, военного парада до 9 мая, зависит от действий Украины.

«Россия довоилась до того, что и их главный парад уже зависит от нас», — сказал Зеленский.

Реклама

Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку инициативы прекращения огня и подчеркнул, что Украина стремится завершить войну на достойных условиях.

Россия сорвала перемирие

Напомним, РФ совершила 1820 нарушений режима тишины. Враг совершил обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина в скором времени определится с дальнейшими действиями.

Между тем , в Европе отреагировали на отказ РФ от перемирия. В Эстонии заявили о слабости режима Путина. В частности, об этом говорит сокращение парада в Москве 9 мая.

Новости партнеров