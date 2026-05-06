Путин сознательно провоцирует Украину на удары по Москве 9 мая: СМИ назвали причину

Российский диктатор Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин накануне 9 мая намеренно сорвал шансы на перемирие по масштабным бомбардировкам украинских городов, чтобы спровоцировать Украину на атаки по Москве и получить повод для дальнейшей радикальной эскалации войны.

О настоящих мотивах хозяина Кремля и возможных последствиях таких провокаций пишет польское издание Rzeczpospolita.

Сорванное перемирие как ловушка для Киева

В Европе надеялись на хрупкий шанс временного перемирия, особенно после того, как Украина предложила начать бессрочный режим тишины с 6 мая. Однако россияне уничтожили эту возможность, цинично нарушив собственные обещания и сбросив авиабомбы на Запорожье и Краматорск, в результате чего погибли 27 человек и по меньшей мере 120 получили ранения, а в Сумах вражеский дрон попал прямо в детский сад.

«Путина интересуют исключительно военные парады, а не человеческая жизнь», — констатировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя сорванное Кремлем предложение мира.

Здравый смысл подсказывал, что Москве была бы выгодна пауза для защиты своих нефтеперерабатывающих заводов от украинских дронов и безопасного проведения парада на Красной площади. Однако сознательные бомбардировки украинских городов свидетельствуют о том, что диктатор намеренно развязывает руки властям в Киеве для болезненного реванша именно 9 мая.

Зачем Путину удары по Москве

Польские обозреватели предполагают, что устаревшая пропаганда о «борьбе с фашистами» больше не работает на фоне экономического спада и жестких репрессий, поэтому Кремль отчаянно нуждается в новом претексте для эскалации. Именно появление украинских беспилотников во время священного для российских властей Дня победы могло бы стать столь мощным триггером.

Гипотетическую атаку на Москву Путин мог бы использовать для проверки лояльности собственного окружения на фоне своих параноидальных страхов и объявления новой волны принудительной мобилизации, которая необходима из-за колоссальных потерь армии РФ. Кроме того, это позволило бы Кремлю обвинить украинцев в окончательном срыве замороженных мирных переговоров при посредничестве США.

Наиболее радикальным сценарием аналитики называют возможное испытание тактического ядерного оружия в ответ на «испорченный» праздник, тем более что раньше Москва уже угрожала массированным ударом по центру Киева. В целом эксперты уверены, что у Путина просто нет идеи для существования России без войны, ведь любое ослабление цензуры и режима стало бы роковым для его диктатуры.

Напомним, генерал Романенко считает «сакральные даты» РФ, как вот 9 мая, лучшим временем для украинских атак, но не по Москве . Он призвал воспользоваться опрокидыванием российской ПВО в Москву для защиты парада и нанести удар по Керченскому мосту.

